Ob prelomu leta: Še eno leto visokih izdatkov zaradi covida-19

piše Beti Gačnik

Ljubljana, 11. januarja - Potem ko so stroški obvladovanja epidemije covida-19 leta 2020 znašali dobri dve milijardi evrov, so v letu 2021 še naprej rasli. A medtem ko je država v prvem letu največ denarja namenjala za ohranjanje delovnih mest ter zagotavljanje likvidnosti podjetij, so lani v teh izdatkih prevladovali dodatki zaposlenim v javnem sektorju.