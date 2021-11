V Vipavski dolini precej zanimanja za učenje suhozidne gradnje

Ajdovščina, 23. novembra - Občina Ajdovščina je v sklopu evropskega projekta Po terasah in suhozidju v zadnjih nekaj mesecih povabila na delavnice suhozidja in terasirane krajine. Za starodavno obrt zlaganja kamnov skozi predavanja in praktične prikaze je bilo precej zanimanja. Ob današnji predstavitvi projekta pa so opozorili predvsem na vzdrževanje že postavljenih zidov.