Sproščanje oslabitev in rezervacij nadalje krepi dobiček bank

Ljubljana, 23. novembra - Banke v Sloveniji so v devetih mesecih ustvarile 372,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 10,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, ko je prišlo do pozitivnega učinka zaradi združitve dveh bank. Dobiček je bil letos razmeroma visok, a predvsem posledica neto sproščanja oslabitev in rezervacij, so zapisali v Banki Slovenije.