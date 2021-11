Evropsko javno tožilstvo naj bi o slovenskih delegiranih tožilcih odločilo v sredo

Bruselj, 23. novembra - Evropsko javno tožilstvo (EPPO) bo predlog imenovanja Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja za slovenska evropska delegirana tožilca obravnavalo na kolegiju v sredo in najverjetneje tudi sprejelo odločitev, so za STA danes sporočili na tožilstvu. Evropska glavna tožilka Laura Kövesi bo sicer 6. decembra na obisku v Sloveniji.