V Laškem slaba zdravstvena slika, vzdušje pa dobro

Laško, 23. novembra - Slovenska ženska rokometna reprezentanca se je v ponedeljek zbrala v Laškem in začela priprave za svetovno prvenstvo med 1. in 19. decembrom v Španiji. Najprej so bila na sporedu testiranja morfoloških telesnih značilnosti slovenskih rokometašic, selektorju Draganu Adžiću pa trenutno največ sivih las povzročajo bolezni in poškodbe igralk.