WHO: V Evropi bi lahko covid-19 do marca 2022 terjal dva milijona življenj

Koebenhavn, 23. novembra - Evropa ostaja v primežu pandemije covida-19. Prejšnji teden so v povprečju na dan zabeležili skoraj 4200 smrti zaradi covida-19, skupno je covid-19 v Evropi doslej terjal 1,5 milijona življenj, do marca bi lahko regija dosegla mejnik več kot dva milijona smrti, so danes sporočili iz urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo.