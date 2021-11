V Avstriji umrlo še 72 covidnih bolnikov

Dunaj, 23. novembra - V Avstriji se povečuje število smrti covidnih bolnikov. V zadnjih 24 urah je umrlo 72 covidnih bolnikov. Podobno statistiko, 77 mrtvih, so v državi zabeležili 19. januarja letos. So pa danes, drugi dan zaprtja javnega življenja, ob manjšem številu testiranj tudi potrdili rahel padec novih okužb z novim koronavirusom, in sicer 9513.