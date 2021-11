V zameno za še uporaben izdelek v Mariboru delijo avtohtona slovenska semena

Maribor, 23. novembra - V okviru evropskega tedna zmanjševanja odpadkov danes in v sredo med 10. in 16. uro na mariborskem Trgu svobode mimoidoče osveščajo in spodbujajo k ponovni uporabi stvari, ki jih ne potrebujejo več. V zameno za izdelek, ki ga prinesejo in je še uporaben, kot so knjiga, igrače, tekstil, obutev in podobno, dobijo avtohtona slovenska semena.