Ameriški rušilec vplul v sporno Tajvansko ožino

Taipei/Peking, 23. novembra - Prvič po nedavnem vrhu ZDA in Kitajske je ameriška vojna ladja preplula ožino, ki ločuje Tajvan in Kitajsko, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočila ameriška mornarica in dodala, da je šlo zgolj za rutinski tranzit. V Pekingu so se že ostro odzvali.