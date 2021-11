Predstavili kreativni barometer v arhitekturi in oblikovanju JV Evrope

Ljubljana, 23. novembra - Zavod Big, ki se vzpostavlja kot center za kreativno gospodarstvo jugovzhodne Evrope, je s Centrom za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje predstavil rezultate kreativnega barometra 2021. Z njim so želeli izmeriti kreativnost 19 držav tega območja na področju arhitekture, notranjega oblikovanja, produktnega oblikovanja in mode.