V Dragonji odprli center ponovne uporabe

Sečovlje, 23. novembra - Ob evropskem tednu zmanjševanja odpadkov so v Zbirnem centru Dragonja slovesno odprli center ponovne uporabe Druga roka. Kot je poudaril direktor Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišič, gre sicer za začasno rešitev, saj načrtujejo velik in sodoben center ponovne uporabe na območju obrtne cone Lucija, kjer bodo ljudi tudi izobraževali in osveščali.