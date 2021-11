Evropski parlament potrdil reformo skupne kmetijske politike

Strasbourg, 23. novembra - Evropski poslanci so danes v Strasbourgu potrdili reformo skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027, ki naj bi bila bolj zelena, pravičnejša in preglednejša. Med ukrepi, ki so jih podprli, je tudi večja podpora malim kmetijam in mladim kmetom. Pomembne spremembe so tudi pri upoštevanju pravil EU na področju dela, kjer bo več nadzora.