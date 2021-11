Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov s protestno izjavo ob ponovni zavrnitvi imenovanja Žagarja

Ljubljana, 23. novembra - V koordinaciji samostojnih raziskovalnih inštitutov (KOsRIS) so po vnovični zavrnitvi soglasja k imenovanju Igorja Ž. Žagarja za direktorja Pedagoškega inštituta na ministrico za izobraževanje Simono Kustec naslovili javno protestno izjavo. V njej so obsodili "takšno nepremišljeno in škodljivo vmešavanje v avtonomnost raziskovalne sfere".