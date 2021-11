V Avstriji predsedniki in podpredsedniki narodnostnih svetov ustanovili svoje društvo

Celovec, 23. novembra - Predsedniki in nekateri podpredsedniki narodnostnih sosvetov pri uradu avstrijskega kanclerja so v začetku novembra na Dunaju ustanovili svoje društvo, ki daje doslejšnjemu sodelovanju v neformalni konferenci predsednikov in podpredsednikov pravno obliko za delovanje. V Narodnem svetu koroških Slovencev so do ustanovitve kritični.

Podpredsednik novega društva je predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost Bernard Sadovnik, sicer predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) ter župan Globasnice. Namen društva je učinkovitejše skupno nastopanje manjšin na zvezni ravni. Člani društva Stalna konferenca narodnostnih sosvetov bodo lahko vsi člani sosvetov, ki prihajajo iz organizacij narodnih skupnosti.

Sosvet je sicer svetovalni organ pri uradu avstrijskega kanclerja. Imajo ga vse uradno priznane narodne skupnosti v Avstriji.

V eni od krovnih organizaciji koroških Slovencev, Narodnem svetu koroških Slovencev (NSKS), so do omenjenega društva odklonilni, saj po njihovem mnenju prinaša spor v narodno skupnost ter spodkopava dogovorjeni rotacijski princip pri predsedovanju v slovenskem sosvetu in poglablja nekoordinirano delovanje.

"Sosvet je svetovalni in ne zastopniški organ narodne skupnosti, ki je imenovan od zveznega kanclerja in mu zato manjka nujno potrebna neposredna demokratična legitimacija," je NSKS opozoril v današnjem sporočilu za javnost ter poudaril, da je namesto tega več kot potrebna reforma avstrijskega zakona o narodnih skupnostih na temelju programa sedanje avstrijske koalicijske vlade med ljudsko stranko in Zelenimi.

V NKSK tudi podirajo ustanovitev oziroma poživitev stalnega ožjega koordinacijskega odbora, v katerem so s predsedniki zastopane politične in stanovske predstavniške organizacije; poleg NSKS in SKS še Zveza slovenskih organizacij ter Enotna lista in Skupnost južnokoroških kmetov (SJK), obe osrednji kulturni organizaciji koroških Slovencev, Krščanska kulturna zveza (KKZ) in Slovenska prosvetna zvezan (SPZ), predstavniki študentskih klubov in pobude Slovenski konsenz za ustavne pravice, Slovenske gospodarske zveze in Mohorjeve v Celovcu. Člani naj bi bili tudi aktualno izvoljeni pripadniki slovenske narodne skupnosti v državnem ali deželnem zboru ter celovškem mestnem svetu. Trenutno bi to bili Olga Voglauer in Ana Blatnik ter celovški podžupan mesta Lojze Dolinar.

NSKS predlaga tudi ustanovitev širšega koordinacijskega odbora, v katerem bi bili zastopani predsedniki oziroma predsednice tistih manjšinskih društev in ustanov, ki vsako leto vlagajo prošnje pri uradu slovenske vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ali uradu avstrijskega kanclerja, kar bi bil po oceni NSKS prvi korak v prepotrebni razpravi o zastopniški strukturi slovenske narodne skupnosti v Avstriji v smislu sprejetega programa avstrijske vlade za obdobje med letoma 2020 in 2024.