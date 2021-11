Tožilstvo umaknilo obtožnico zoper Senico in soobtožene

Celje, 23. novembra - Specializirano državno tožilstvo je umaknilo obtožnico zoper odvetnika Mira Senico in tri soobtožene zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri nakupu delnic Delamarisa, zato je bila današnja obravnava preklicana, so za STA povedali na celjskem okrožnem sodišču. Obtožnico je umaknilo zaradi pričanja izvedenke ekonomske stroke Milene Kosi.