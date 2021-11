Miha Lukač novi predsednik združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov

Ljubljana, 23. novembra - Člani Strokovnega združenja zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije so minulo soboto na občnem zboru izvolili novo vodstvo in organe združenja. Po sedaj že nekdanjem predsedniku združenja Igorju Dovniku je funkcijo predsednika prevzel Miha Lukač, specialist družinske medicine, ki delo opravlja v ambulanti v Cerkvenjaku.