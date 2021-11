Pahorjev posvetovalni odbor za vključujočo razpravo o energetski prihodnosti

Ljubljana, 23. novembra - Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku države Borutu Pahorju je po konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah COP26 pozval k vključujoči, argumentirani in javnosti razumljivi razpravi o energetski prihodnosti Slovenije in investicijah v energetske rešitve. Prebivalce poziva k skrbni in učinkoviti rabi energentov.