Zorčič: Pogum in gorečnost generala Maistra naj nam bosta v navdih in spodbudo

Ljubljana, 23. novembra - Predsednik DZ Igor Zorčič je ob dnevu Rudolfa Maistra slednjega označil kot enega največjih Slovencev 20. stoletja. Pogum in gorečnost tega velikega Slovenca naj nam bosta v navdih in spodbudo, je pozval Zorčič. Ob tem je opomnil, da v izzivih in krizah, ki so pred nami, zmaguje srčno prizadevanje za pravično, solidarno, demokratično družbo.