Oto Rimele vključen v publikacijo Top 10 Contemporary Artists

London, 24. novembra - Založba Masters of Today izdaja serijo Top 10 Contemporary Artists (10 izbranih sodobnih umetnikov). V četrti zvezek je vključen tudi slovenski umetnik Oto Rimele. Njegov ustvarjalni opus je predstavljen z besedilom in reprodukcijami del. V omenjenem zvezku predstavljeni umetniki prihajajo iz Evrope, ZDA in Kitajske.