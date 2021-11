Francoski premier pozitiven na testu za okužbo z novim koronavirusom

Pariz/Bruselj, 23. novembra - Francoski premier Jean Castex je bil v ponedeljek zvečer pozitiven na testu za okužbo z novim koronavirusom. Svoje delovne dolžnosti bo nadaljeval v desetdnevni izolaciji, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Zaradi Castexove okužbe so v karanteni belgijski premier Alexander De Croo in še štirje belgijski ministri, ki so bili z njim v stiku.