Newyorške borze končale neenotno

New York, 22. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Delnice so se danes večinoma znižale, čeprav je ob začetku trgovanja po sporočilu, da bo ameriški predsednik Joe Biden za položaj predsednika centralne banke Federal Reserve ponovno predlagal Jeroma Powlla, kazalo na rekorde, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.