Minister Cigler Kralj obiskal Dom Janka Škrabana

Beltinci, 22. novembra - Minister za delo Janez Cigler Kralj je danes obiskal Dom Janka Škrabana v Beltincih. Ob tem je dejal, da je odziv na zvišanje plač v domu pozitiven. "To so najbolj obremenjeni kadri, z do sedaj nedostojno nizkimi plačami. Tako da smo naredili pravi korak in jim dali priznanje za preteklo leto in pol, ko so nosili ključno breme epidemije," je dejal.