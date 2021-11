Sodišče: Branje ustave na Trgu Republike prekršek neznatnega pomena

Ljubljana, 22. novembra - Pravna mreža za varstvo demokracije je na Twitterju sporočila, da je sodišče ustavilo postopek zoper Andreja Rozmana in presodilo, da je v primeru protesta na Trgu Republike, ko so protestniki na glas brali ustavo, šlo za prekršek neznatnega pomena. Sodišče je ugodilo Rozmanovi zahtevi za sodno varstvo, so zapisali.