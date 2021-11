Andrej Brglez novi predsednik Avto-moto zveze Slovenije

Ljubljana, 22. novembra - Predstavniki avto-moto društev so na današnji skupščini Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) izvolili novega predsednika te največje slovenske nevladne organizacije na področju mobilnosti. To je postal Andrej Brglez, ki je med glavnimi cilji izpostavil krepitev vloge AMZS v družbi in njeno prilagajanje na izzive mobilnosti.