Slovenski paviljon v Dubaju gostil poslovni forum o naprednih materialih

Dubaj, 22. novembra - Slovenski paviljon na svetovni razstavi Expo v Dubaju je danes gostil poslovni forum na temo naprednih materialov za zeleno prihodnost, v okviru katerega so predstavniki slovenskih podjetij in institucij predstavili dosežke s področij naprednih materialov in pametnih tovarn, so sporočili iz javne agencije Spirit Slovenija.