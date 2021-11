Ljubljanska borza: SBI TOP v nov teden skoraj nespremenjen

Ljubljana, 22. novembra - Prvi dan novega tedna se je večina pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi pocenila, indeks SBI TOP se skoraj ni spremenil. Borzni posredniki so sklenili za 1,1 milijona evrov poslov, od tega dve petini z delnicami Krke, ki so se poleg delnic Zavarovalnice Triglav in Uniorja tudi edine podražile.