Ministrstvo za zmanjšanje količin odpadne hrane

Ljubljana, 22. novembra - V Sloveniji je lani nastalo 143.570 ton odpadne hrane, od tega 74.764 ton v gospodinjstvih. Med letoma 2015 do 2020 so se količine odpadne hrane povečale za sedem odstotkov. Vsak prebivalec je v povprečju lani ustvaril 68 kilogramov odpadne hrane, opozarja ministrstvo za okolje in prostor in poziva k zmanjšanju količine odpadne hrane.