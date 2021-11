Anketa ugotavlja dodatne ovire za integracijo tujcev

Ljubljana, 22. novembra - Spremembi zakonov o tujcih in o mednarodni zaščiti sta v praksi postavili še več ovir za integracijo tujcev, kaže anketa Delovne skupine za azil in Delavske svetovalnice. Največja težava je iskanje nastanitve, oteženo je učenje slovenskega jezika, pogoste pa so tudi kršitve delovne zakonodaje, so sporočili iz Delavske svetovalnice.