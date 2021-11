Na Otočcu odkrili spominsko obeležje na čas osamosvajanja Slovenije in Hrvaške

Otočec, 22. novembra - Na Otočcu so danes ob prisotnosti predsednikov vlad Slovenije in Hrvaške, Janeza Janše in Andreja Plenkovića, ter prvega predsednika slovenske vlade Lojzeta Peterleta in njegovega takratnega hrvaškega kolega Franja Gregurića odkrili spominsko obeležje na čas osamosvajanja držav.