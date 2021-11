Adria Tehnika s pogodbo za vzdrževanje Easyjetovih letal

Ljubljana, 22. novembra - Adria Tehnika iz skupine Avia Prime je podpisala novo petletno pogodbo o sodelovanju z letalskim prevoznikom Easyjet. Pogodba obsega tehnično vzdrževanje letal na ljubljanskem letališču, vzdrževanje ogrodja in komponent, linijsko vzdrževanje, podporo na zahtevo in druge naloge za letalske tehnike, so danes sporočili.