V Muzeju Brooklyn instalacija v spomin žrtvam covida-19

New York, 23. novembra - V Muzeju Brooklyn je na ogled instalacija mehiško-kanadskega umetnika Rafaela Lozano-Hemmerja z naslovom Razpoka v peščeni uri, spomenik covida-19 v teku (A Crack in the Hourglass, An Ongoing covid-19 Memorial). Združuje peščene portrete žrtev covida-19 in bo na ogled do 26. junija 2022.