Na IJS o prihodnjem delovanju nemškega centra FAIR

Ljubljana, 22. novembra - Institut Jožef Stefan (IJS) je virtualno gostil predstavnike centra FAIR. Na srečanju so bili predstavljeni načrti za izgradnjo in delo centra FAIR v nemškem Darmstadtu, ki bo eden največjih pospeševalnikov za temeljne raziskave na svetu in laboratorij, v katerem bodo proizvajali in raziskovali snov, ki običajno obstaja le v globini vesolja.