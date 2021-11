Ptujski svetniki potrdili skoraj 45 milijonov evrov visok proračun

Ptuj, 22. novembra - Ptujski mestni svetniki so po današnji drugi obravnavi dokončno potrdili proračun 2022, ki je visok 44,7 milijona evrov. Po tistem, ko so na prejšnji seji z rebalansom letošnjega proračuna nekatere projekte že preložili v naslednje leto, so višino proračuna za leto 2022 v primerjavi s prvotnim predlogom še povišali za več kot štiri milijone evrov.