Sodišče v zadevi odrezana roka Adlešičevo in Abramova spoznalo za kriva in ju obsodilo na zaporni kazni

Ljubljana, 22. novembra - Senat Okrožnega sodišča je na ponovljenem sojenju v zadevi odrezana roka Julijo Adlešič in Sebastiena Abramova po njunem današnjem priznanju spoznalo za kriva in ju obsodilo na zaporni kazni. Adlešičevi je prisodilo na eno leto in sedem mesecev zapora, Abramovu pa dve leti in pet mesecev. Večino kazni sta sicer že prestala v priporu.