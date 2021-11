Umrl eden izmed ustanoviteljev Mirovnega inštituta Tonči Kuzmanić

Ljubljana, 22. novembra - Umrl je eden izmed ustanoviteljev Mirovnega inštituta, raziskovalec, politolog in profesor sociologije Tonči (Ante) Kuzmanić, so sporočili iz Mirovnega inštituta. Zapisali so, da je bil "vztrajen borec proti rasizmu in diskriminaciji, bister analitik razpada Jugoslavije, neizprosen kritik družbenih hipokrizij".