S prenovo Delpinove ulice do prvega skupnega prometnega prostora v Novi Gorici

Nova Gorica, 22. novembra - S prenovo Delpinove ulice v središču Nove Gorice in drugačno prometno ureditvijo bodo v mestu v ospredje postavili pešce in kolesarje. Novost prenovljene ulice bo prvi skupni prometni prostor v mestu, v katerem so avtomobili podrejeni počasnejšim in ranljivejšim prometu, so sporočili iz Mestne občine Nova Gorica.