Objavljen razpis za upravljavca obalnega zavetišča

Koper, 22. novembra - Obalno zavetišče za živali v Dvorih pri Sv. Antonu bo z januarjem dobilo novega upravljavca, ki bo javno službo opravljal za obdobje petih let. Občine Piran, Izola, Ankaran in Mestna občina Koper, ustanoviteljice zavetišča, so pred dnevi objavile javni razpis, na katerega se lahko zainteresirani prijavijo do vključno 20. decembra.