Hojs zavrnil očitek o politizaciji policije, novela prvi korak k njeni večji strokovnosti

Ljubljana, 21. novembra - Notranji minister Aleš Hojs je v oddaji Politično na Televiziji Slovenija zavrnil vsakršno politizacijo policije z novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji, kot mu očitajo v opoziciji in policijskih sindikatih. Minister v noveli vidi prvi korak do policije, ki bo zgolj strokovna, in ne z ene ali druge strani spolitizirana.