V Martjancih eksplozija plinske jeklenke porušila manjši objekt

Moravske Toplice, 21. novembra - V naselju Martjanci v občini Moravske Toplice je danes okoli 8. ure v manjšem lesenem vikendu eksplodirala plinska jeklenka. V nesreči se je porušila hiša, ena oseba pa je bila poškodovana, zato so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.