V Londonu zaradi blokade mostu aretirali več deset podnebnih aktivistov

London, 21. novembra - Britanska policija je v soboto aretirala 30 podnebnih aktivistov, ki so s sedečim protestom blokirali enega od osrednjih mostov v Londonu. Protestniki so se zbrali na mostu, potem ko so aretirali devet članov aktivistične skupine Insulate Britain, poroča nemška tiskovna agencija dpa.