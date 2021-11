Koper/Pivka, 21. novembra - Policijski čoln P-111, ki so ga uporabljali od leta 1995 in je v sredo opravil zadnjo plovbo, danes peljejo iz Kopra v muzej vojaške zgodovine v Pivki. Prevoz bo trajal devet ur in bo do predvidoma 16. ure občasno oviral promet na tej relaciji.