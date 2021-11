Liverpoolu prepričljivo derbi z Arsenalom

London, 20. novembra - Nogometaši Liverpoola so dobili derbi 12. kroga angleške nogometne lige. S 4:0 so doma premagali londonski Arsenal in se vsaj začasno vrnili na drugo mesto prvenstvene razpredelnice. Za vodilnim Chelseajem zaostajajo štiri točke, jih pa v nedeljo lahko prehiti Manchester City, ki bo svojo tekmo tega kroga takrat igral proti Evertonu.