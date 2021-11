Znani gostitelji rokometnih EP 2026 in 2028

Ljubljana, 20. novembra - Evropska rokometna zveza (EHF) je določila gostitelje velikih turnirjev za leti 2026 in 2028. Žensko evropsko prvenstvo 2026 bo v Rusiji, moško istega leta pa bodo gostile Danska, Švedska in Norveška. Leta 2028 pa bodo slednje tri države gostile žensko EP, moško pa bo v Španiji, Portugalski in Švici, je EHF zapisala v sporočilu za javnost.