WHO: Covid-19 znova glavni vzrok smrti v Evropi

London, 20. novembra - Covid-19 znova postaja glavni vzrok smrti v Evropi, čeprav vemo, kaj je treba storiti v boju proti virusu, je v pogovoru za BBC dejal direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge. WHO napoveduje, da bo v regiji do marca umrlo pol milijona covidnih bolnikov, če države ne bodo hitro ukrepale.