V več italijanskih mestih protesti proti zelenemu potrdilu

Rim, 20. novembra - Nasprotniki ukrepov za zajezitev novega koronavirusa so danes na ulice odšli tudi v Italiji. V Rimu se je zbralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali odpravo pogoja PCT oziroma t. i. zelenega potrdila na delovnih mestih. Protestirali so tudi proti načrtovanemu cepljenju otrok med 5. in 11. letom proti covidu-19.