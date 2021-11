Solksjaer bo težko preživel še en hud spodrsljaj

London, 20. novembra - Trenerju Manchester Uniteda Ole Gunarju Solskjaerju so po novem spodrsljaju ekipe na klopi štete ure. Cristiano Ronaldo in soigralci so v 12. krogu angleškega prvenstva na gostovanju pri Watfordu izgubili z 1:4, pri tem pa pokazali še eno slabo predstavo, predvsem to velja za prvi polčas.