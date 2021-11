Slokarjeva si želi, da bi bil njen pristop pravi

Levi, 20. novembra - Za alpskimi smučarkami je prvi slalom sezone 2021/22 svetovnega pokala. Od štirih Slovenk na startu so se tri prebile v finalno vožnjo. Najboljši slovenski dosežek dneva je bilo četrto mesto Andreje Slokar, ki si želi še boljšega nastopa v nedeljo. Ana Bucik in Neja Dvornik sta tekmo končali na 11. in 16. mestu. Meti Hrovat se tekma ni posrečila.