Poraza Fužinarja in Primorja v 2. SNL

Ljubljana, 20. novembra - Nogometaši Fužinarja in Primorja so zamudili priložnost, da bi vsaj kolikor toliko ostali v stiku z vodilnima ekipama 2. slovenske lige Triglavom in Gorico. Tako Korošci kot Ajdovci so doma izgubili v 17. krogu, in sicer Fužinar proti Krškemu z 0:1, Primorje pa proti Beltincem z 0:2, potem ko je Gal Grobelnik obakrat zadel za goste.