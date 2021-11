Evropski parlament predvidoma o vladavini prava v Sloveniji

pripravila Simona Grmek

Bruselj, 21. novembra - Evropski parlament bo na plenarnem zasedanju v Strasbourgu prihodnji teden odločal o reformi skupne kmetijske politike in razpravljal o pandemiji covida-19. Na dnevnem redu je tudi razprava o Sloveniji v kontekstu vladavine prava in svobode medijev. Poslance skrbi politično dogajanje v povezavi z mediji in demokratičnimi institucijami v državi.