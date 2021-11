Evropska komisija pisala Poljski in Madžarski glede pogojevanja sredstev z vladavino prava

Bruselj, 20. novembra - Evropska komisija je v petek v kontekstu z uredbo, ki pogojuje evropska sredstva z vladavino prava, poslala pismo Poljski in Madžarski. Gre za prvi korak ukrepanja v primeru članic, za katere se ocenjuje, da kršijo to zakonodajo. O uredbi sicer po tožbi, ki sta jo vložili prav Poljska in Madžarska, še odloča Sodišče EU.